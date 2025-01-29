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Гуманоидные роботы изменят рынок труда

0:59
Экономика

На Всемирном экономическом форуме в Давосе (Швейцария) доктор Нуриел Рубини, известный как доктор Дуум, выразил серьезные опасения по поводу развития гуманоидных роботов.

Роботы
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Роботы

Он считает, что в ближайшие годы они начнут заменять людей на рабочих местах, включая заводы, строительные площадки и даже в сфере услуг, передает novini.bg.

Рубини объясняет, что современные языковые модели будут учить, как выполнять работу, и вскоре смогут полностью заменить строителей и других работников. Это, по его мнению, приведет к серьезным изменениям на рынке труда, особенно для работников с низкой квалификацией. 

Кроме того, рынок гуманоидных роботов ожидает сильный рост, который может достичь 7 триллионов долларов к 2050 году.

Роботы, подобные Optimus от Tesla, могут выполнять множество задач, от уборки домов до помощи в быту. 

Уточнения

Ро́бот — автоматическое устройство, предназначенное для осуществления различного рода действий, обычно выполняемых человеком.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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