Гуманоидные роботы изменят рынок труда

0:59 Your browser does not support the audio element. Экономика

На Всемирном экономическом форуме в Давосе (Швейцария) доктор Нуриел Рубини, известный как доктор Дуум, выразил серьезные опасения по поводу развития гуманоидных роботов.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Роботы

Он считает, что в ближайшие годы они начнут заменять людей на рабочих местах, включая заводы, строительные площадки и даже в сфере услуг, передает novini.bg.

Рубини объясняет, что современные языковые модели будут учить, как выполнять работу, и вскоре смогут полностью заменить строителей и других работников. Это, по его мнению, приведет к серьезным изменениям на рынке труда, особенно для работников с низкой квалификацией.

Кроме того, рынок гуманоидных роботов ожидает сильный рост, который может достичь 7 триллионов долларов к 2050 году.

Роботы, подобные Optimus от Tesla, могут выполнять множество задач, от уборки домов до помощи в быту.

Уточнения

Ро́бот — автоматическое устройство, предназначенное для осуществления различного рода действий, обычно выполняемых человеком.





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