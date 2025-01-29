Армения на пути в Евросоюз — чем это закончится

1:12 Your browser does not support the audio element. Экономика

Вице-премьер России Алексей Оверчук заявил 29 января, что вступление Армении в Евросоюз приведет к закрытию ее доступа к рынку Евразийского экономического союза (ЕАЭС), передает EADaily.

Фото: Wikipedia by Martin St-Amant, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Флаг Армении

Он отметил, что открытие торговых путей с Евросоюзом автоматически закроет рынки ЕАЭС, поскольку это приведет к возврату таможенных тарифов и обнулению ввозных пошлин с ЕС.

Оверчук подчеркнул, что для России такое решение Армении будет означать начало ее выхода из ЕАЭС. Он выразил уверенность, что в Ереване осознают возможные последствия этого шага. По его словам, существуют люди, которые вводят в заблуждение армянский народ, утверждая, что можно найти решение, которое позволит сохранить обе стороны.

Вице-премьер призвал дождаться завершающих слушаний в армянском парламенте по данному вопросу.

Напомним, 9 января правительство Армении одобрило проект решения о начале процесса вступления в ЕС, и парламент рассмотрит законопроект в период с 11 по 14 февраля.

Уточнения

Ры́нок — совокупность процессов и процедур, обеспечивающих обмен отдельными товарами и услугами между покупателями (потребителями) и продавцами (поставщиками).





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