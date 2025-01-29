Санкции на грани отмены? Эксперт оценил шансы на снятие ограничений для России

1:29 Your browser does not support the audio element. Экономика

Эксперт Марат Баширов высказал мнение о возможных перспективах снятия западных санкций против России. Он отметил, что в контексте разрешения украинского кризиса такой вариант не исключен, но США и Евросоюз действуют в первую очередь исходя из своих интересов.

Фото: commons.wikimedia.org/ by Victorgrigas, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Флаг России

Баширов в интервью изданию "МаниТаймс" подчеркнул, что механизмы наложения и снятия санкций различаются в США и ЕС. В США достаточно одной подписи чиновника минфина, тогда как в Европе требуется общее решение для отмены санкций, что делает процесс более сложным и напоминающим политическую торговлю.

Он предположил, что первыми могут быть сняты ограничения на туристические поездки и энергоресурсы.

"Нет смысла ограничивать поездки российских туристов в такие страны, как Италия или Франция, поскольку это приводит к потерям для местного бизнеса," — отметил эксперт.

Это, по его мнению, может быть представлено как жест доброй воли, но на самом деле будет связано с желанием заработать на российских туристах.

Баширов также указал на то, что некоторые страны уже настаивают на закупках российского газа, несмотря на санкции, и делают это через теневые схемы, что приводит к увеличению затрат. В итоге, по его словам, с 2014 года было введено более 24 тысяч мер санкций против России.

Уточнения

Санкция — мера воздействия, влекущая неблагоприятные последствия.



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