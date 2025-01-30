Глава Минтруда Котяков: более миллиона россиян бесплатно получили новую профессию

В России за шесть лет по программе переобучения подготовили более миллиона специалистов. Об этом сообщил глава Минтруда Антон Котяков. По его словам, в 2025 году планируется обучать по 100 тысяч человек ежегодно.
"Программа теперь доступна не только безработным, но и тем, кто хочет сменить профессию", — подчеркнул министр.
Государство также поддержит работодателей. За трудоустройство ветеранов спецоперации, многодетных родителей и других льготных категорий компаниям компенсируют почти 100 тысяч рублей.
С 2025 года предприятия смогут получить до 200 тысяч рублей на адаптацию рабочих мест для инвалидов. Запущены и программы трудовой мобильности. Работники, переезжающие на Дальний Восток, получат от 225 тысяч до 1 миллиона рублей. Оборонные предприятия могут компенсировать затраты на перевозку сотрудников.
Кроме того, компании из списка Минпромторга смогут обучать работников и получать государственную поддержку. В 2025 году таким способом подготовят 17 тысяч специалистов.
Профе́ссия (лат. professio; от profiteor - "объявляю своим делом") — род трудовой деятельности человека, обычно его источник существования — это труд, за который человек получает доход. Профессия требует владения теоретическими знаниями и практическими навыками, приобретаемыми в ходе специальной подготовки или получения специального образования.
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