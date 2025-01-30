Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Netflix анонсировал выход нового фильма Клуб убийств по четвергам
Какой бег полезнее: долгий и медленный или быстрый и интенсивный?
Топовые косметологические процедуры 2025 года для красоты и молодости кожи
Почему одни люди высыпаются за 6 часов, а другим нужно 10
Как британский шеф-повар отреагировал на критику высоких ценников
Открыта новая экзопланета с шансом на жизнь всего в 20 световых годах от Земли
Как восстановить почву после подсолнечника: простые решения
4 причины, почему коты трогают воду лапой – не просто капризы
Аэрофлот предложил компенсацию, но пассажиры не согласны

Глава Минтруда Котяков: более миллиона россиян бесплатно получили новую профессию

Минтруд: в России за шесть лет бесплатно переобучили более 1 млн работников
1:16
Экономика

В России за шесть лет по программе переобучения подготовили более миллиона специалистов. Об этом сообщил глава Минтруда Антон Котяков. По его словам, в 2025 году планируется обучать по 100 тысяч человек ежегодно.

Рабочий на заводе
Фото: http://energoprom.ru/ru/ by ЭПМ, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Рабочий на заводе

"Программа теперь доступна не только безработным, но и тем, кто хочет сменить профессию", — подчеркнул министр.

Государство также поддержит работодателей. За трудоустройство ветеранов спецоперации, многодетных родителей и других льготных категорий компаниям компенсируют почти 100 тысяч рублей.

С 2025 года предприятия смогут получить до 200 тысяч рублей на адаптацию рабочих мест для инвалидов. Запущены и программы трудовой мобильности. Работники, переезжающие на Дальний Восток, получат от 225 тысяч до 1 миллиона рублей. Оборонные предприятия могут компенсировать затраты на перевозку сотрудников.

Кроме того, компании из списка Минпромторга смогут обучать работников и получать государственную поддержку. В 2025 году таким способом подготовят 17 тысяч специалистов.

 

Уточнения

Профе́ссия (лат. professio; от profiteor - "объявляю своим делом") — род трудовой деятельности человека, обычно его источник существования — это труд, за который человек получает доход. Профессия требует владения теоретическими знаниями и практическими навыками, приобретаемыми в ходе специальной подготовки или получения специального образования.

 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Мария Гайдарова
Мария Гайдарова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Запеканка с курицей: сытный ужин, который готовится за 30 минут
Еда и рецепты
Запеканка с курицей: сытный ужин, который готовится за 30 минут Аудио 
Земля замедляет свое вращение: как это отразится на длине наших дней
Наука и техника
Земля замедляет свое вращение: как это отразится на длине наших дней Аудио 
Жилье за счет государства: кому положено и как добиться
Недвижимость
Жилье за счет государства: кому положено и как добиться Аудио 
Популярное
МСБ: карта и список курортов без мазута в Чёрном море на 2025 год

Названы курорты Чёрного моря без мазута — альтернатив Анапе для туристов в сезоне-2025. Опубликована карта безопасности курортов Черноморья без угроз.

Где в Чёрном море нет мазута и можно безопасно отдыхать летом-2025
Земля замедляет свое вращение: как это отразится на длине наших дней
Земля замедляет свое вращение: как это отразится на длине наших дней
Забудьте о майонезе: вот соус, который продлевает жизнь
Секреты паприки: вот как, оказывается, производят одну из самых популярных специй в мире
Сирия выдвинула России два неприемлемых условия для сохранения военных баз Любовь Степушова Самолёт Ил-86. Первый советский гигант пассажирских перевозок Дмитрий Плотников Украинские схемы воровства могут потопить демократов США, да и самого Зеленского Юрий Бочаров
Кошачья любовь: как понять по поведению, что питомец вас любит
Дети в восторге, а вы отдыхаете: тесто для пиццы своими руками
Убираем висцеральный жир с помощью обычной прогулки
Убираем висцеральный жир с помощью обычной прогулки
Последние материалы
Netflix анонсировал выход нового фильма Клуб убийств по четвергам
Какой бег полезнее: долгий и медленный или быстрый и интенсивный?
Топовые косметологические процедуры 2025 года для красоты и молодости кожи
Почему одни люди высыпаются за 6 часов, а другим нужно 10
Как британский шеф-повар отреагировал на критику высоких ценников
Открыта новая экзопланета с шансом на жизнь всего в 20 световых годах от Земли
Как восстановить почву после подсолнечника: простые решения
4 причины, почему коты трогают воду лапой – не просто капризы
Аэрофлот предложил компенсацию, но пассажиры не согласны
Прощайте, традиционные холодильники! В 2025 году актуален новый тренд
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.