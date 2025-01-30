Глава Минтруда Котяков: более миллиона россиян бесплатно получили новую профессию

Минтруд: в России за шесть лет бесплатно переобучили более 1 млн работников

1:16 Your browser does not support the audio element. Экономика

В России за шесть лет по программе переобучения подготовили более миллиона специалистов. Об этом сообщил глава Минтруда Антон Котяков. По его словам, в 2025 году планируется обучать по 100 тысяч человек ежегодно.

Фото: http://energoprom.ru/ru/ by ЭПМ, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Рабочий на заводе

"Программа теперь доступна не только безработным, но и тем, кто хочет сменить профессию", — подчеркнул министр.

Государство также поддержит работодателей. За трудоустройство ветеранов спецоперации, многодетных родителей и других льготных категорий компаниям компенсируют почти 100 тысяч рублей.

С 2025 года предприятия смогут получить до 200 тысяч рублей на адаптацию рабочих мест для инвалидов. Запущены и программы трудовой мобильности. Работники, переезжающие на Дальний Восток, получат от 225 тысяч до 1 миллиона рублей. Оборонные предприятия могут компенсировать затраты на перевозку сотрудников.

Кроме того, компании из списка Минпромторга смогут обучать работников и получать государственную поддержку. В 2025 году таким способом подготовят 17 тысяч специалистов.

Уточнения

Профе́ссия (лат. professio; от profiteor - "объявляю своим делом") — род трудовой деятельности человека, обычно его источник существования — это труд, за который человек получает доход. Профессия требует владения теоретическими знаниями и практическими навыками, приобретаемыми в ходе специальной подготовки или получения специального образования.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.