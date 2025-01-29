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Почему картофель стал дорогим удовольствием в России

2:14
Экономика

В прошлом году цена на картофель удвоилась, что вызвало возмущение потребителей и привлекло внимание Федеральной антимонопольной службы.

Вареный картофель
Фото: commons.wikimedia. org by Benreis, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Вареный картофель

Однако проверка показала, что это увеличение связано с коррекцией цен после низкой стоимости в 2023 году, сообщает tmn.aif.ru.

В 2024 году цены на фрукты и овощи, особенно картофель, значительно изменились. В Тюменской области он подорожал на 57,8%, но в начале 2025 года его стоимость немного снизилась — на 1,4%, составив в среднем 71 рубль за килограмм.

В целом по России, согласно данным Росстата, картофель подорожал на 92% за год, что делает его самым дорогим продуктом питания.

Основные причины такого роста — погодные аномалии, влияющие на урожайность в южных и центральных регионах России. Также отмечается нехватка хранилищ для сохранения урожая: если овощные хранилища еще более-менее справляются, то с фруктами ситуация хуже.

Растущие затраты на логистику и топливо также способствуют увеличению цен в магазинах. Производители поднимают цены из-за высоких расходов на транспортировку и хранение. Спекулятивные действия владельцев торговых сетей также могут оказывать влияние на ценообразование.

В условиях нехватки собственного урожая увеличился импорт картофеля из Белоруссии, Китая и Армении. Однако волатильность валютного курса повлияла на цены на импортные овощи и фрукты. Ожидается, что снижение курса рубля может привести к дальнейшему росту цен на 10-15% в начале 2025 года.

По мнению экспертов, в условиях нестабильного рынка Министерство сельского хозяйства России планирует увеличить объемы импортных поставок, чтобы сбалансировать ситуацию. Потребителям стоит готовиться к возможному дальнейшему росту цен на овощи и фрукты в ближайшие месяцы.

Уточнения

Импорт (от лат. importare — ввозить, привозить, вводить) — ввоз товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности и тому подобное на таможенную территорию государства или страны из-за границы без обязательств на обратный вывоз.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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