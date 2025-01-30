Россиянам объяснили, как избежать рисков при аренде квартиры

Важно знать: как правильно арендовать квартиру и защитить свои права

1:59 Your browser does not support the audio element. Экономика

Аренда жилья — это не только поиск подходящего варианта, но и грамотное оформление сделки. Основной документ — договор найма. Он фиксирует условия, такие как срок аренды, стоимость, порядок оплаты и права обеих сторон. Включение в договор таких пунктов, как правила проживания, порядок расторжения и распределение обязанностей, помогает избежать конфликтов.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Ключ

Перед подписанием договора важно учитывать состояние жилья. Это включает проверку работы бытовой техники, сантехники, окон, дверей, а также общего состояния мебели и отделки. Для уточнения деталей аренды и фиксации условий могут быть составлены опись имущества и приложены фотографии.

При заключении сделки особое внимание уделяется документам собственника. Право собственности подтверждается выпиской из ЕГРН, которая заказывается через "Госуслуги". Данные паспорта владельца должны совпадать с информацией, указанной в выписке.

Для проживания в арендуемой квартире сроком более 90 дней требуется временная регистрация по месту пребывания. Ее оформление регулируется законодательством и может предусматривать штрафы за отсутствие регистрации как для арендатора, так и для владельца.

Проживание детей нанимателя в квартире не требует отдельного согласия собственника. Продажа квартиры во время действия договора найма не влияет на право арендатора проживать в ней до окончания срока договора.

Изменение стоимости аренды возможно только при наличии соответствующего пункта в договоре или по взаимному согласию сторон. В остальных случаях любые изменения условий найма должны согласовываться между сторонами.

Вопросы, связанные с нарушением прав арендатора, включая попытки незаконного выселения, решаются в досудебном или судебном порядке.

Уточнения

Аре́нда (лат. arrendare - отдавать внаём) — форма имущественного договора, при которой собственность передаётся во временное владение и пользование (или только во временное пользование) арендатору за арендную плату другому собственнику.





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