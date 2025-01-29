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В ЕС выступили против запрета импорта СПГ из России

Экономика

Ряд государств Европейского союза выступили против полного запрета на импорт сжиженного природного газа из России. Такой вариант предполагался в новом, шестнадцатом по счёту, пакете санкций. Однако эти государства рассмотреть альтернативные варианты, которые обеспечат импорт СПГ из других стран.

Танкер с СПГ
Фото: commons.wikimedia.org by Hannes Grobe, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Танкер с СПГ

Как сообщает агентство Reuters, Европейская комиссия предложила прекратить импорт российского СПГ в терминалы Евросоюза, которые не являются частью газовой системы блока. Это предложение было сделано 29 января, и оно не предполагает полного запрета на импорт СПГ из России.

По информации газеты Politico, страны ЕС выразили обеспокоенность тем, что сначала необходимо найти альтернативные варианты поставок газа, в том числе из США. Это связано с тем, что ЕС не хочет остаться без поставок газа как из России, так и из Соединённых Штатов.

Между тем, на полном запрете настаивают скандинавские и прибалтийские страны, а также Польша.

Один из дипломатов уточнил, что альтернативное соглашение необходимо, чтобы обеспечить надёжность поставок газа, сообщает агентство "Прайм".

Источники в Евросоюзе также отметили, что на отказ от полного запрета на поставки российского СПГ повлияли холодная зимняя погода, уменьшение запасов газа и предстоящие выборы в бундестаг ФРГ, которые состоятся 23 февраля.

Стоит напомнить, что 23 января президент США Дональд Трамп заявил о готовности Вашингтона гарантировать надёжность масштабных поставок энергоресурсов, включая СПГ, в Европу.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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