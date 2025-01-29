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Кабмин проиндексировал страховые пенсии до уровня инфляции

Индексация выплат: кому и сколько теперь положено?
1:35
Экономика

Кабинет Министров России принял решение проиндексировать более 40 видов социальных выплат и пособий на 9,5%. Индексация проводится с 1 февраля по поручению Президента РФ.

Рубли
Фото: commons.wikimedia.org by Petar Milošević, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Рубли

В перечень проиндексированных выплат входят ежемесячные денежные пособия для ветеранов Великой Отечественной войны, чернобыльцев, Героев России, людей с инвалидностью всех трех групп, а также выплаты семьям с детьми.

Материнский капитал увеличен до 690,3 тыс. рублей на первого ребенка и 912,2 тыс. рублей на второго и последующих детей. Размер единовременного пособия при рождении ребенка вырос до 26,9 тыс. рублей.

Кроме того, ежегодной индексации теперь подлежит ежемесячная выплата по уходу за детьми с инвалидностью и инвалидами с детства I группы. Ранее эти суммы оставались фиксированными.

Также проиндексированы страховые пенсии для работающих и неработающих пенсионеров. Пенсионеры получат доплату за январь уже в феврале.

Михаил Мишустин подчеркнул, что все обязательства обеспечены ресурсами федерального бюджета и Социального фонда. Премьер поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой проконтролировать индексацию пенсий и пособий, а вопрос военных пенсий взял под личный контроль первый вице-премьер Денис Мантуров.

Уточнения

Социа́льные вы́платы (вы́платы социа́льного хара́ктера) — выплаты работнику, не зависящие от количества и качества труда, и не являющиеся стимулирующими или компенсационными, входят в социальный пакет.

 

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Автор Мария Гайдарова
Мария Гайдарова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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