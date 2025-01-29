Кабмин проиндексировал страховые пенсии до уровня инфляции

Кабинет Министров России принял решение проиндексировать более 40 видов социальных выплат и пособий на 9,5%. Индексация проводится с 1 февраля по поручению Президента РФ.
В перечень проиндексированных выплат входят ежемесячные денежные пособия для ветеранов Великой Отечественной войны, чернобыльцев, Героев России, людей с инвалидностью всех трех групп, а также выплаты семьям с детьми.
Материнский капитал увеличен до 690,3 тыс. рублей на первого ребенка и 912,2 тыс. рублей на второго и последующих детей. Размер единовременного пособия при рождении ребенка вырос до 26,9 тыс. рублей.
Кроме того, ежегодной индексации теперь подлежит ежемесячная выплата по уходу за детьми с инвалидностью и инвалидами с детства I группы. Ранее эти суммы оставались фиксированными.
Также проиндексированы страховые пенсии для работающих и неработающих пенсионеров. Пенсионеры получат доплату за январь уже в феврале.
Михаил Мишустин подчеркнул, что все обязательства обеспечены ресурсами федерального бюджета и Социального фонда. Премьер поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой проконтролировать индексацию пенсий и пособий, а вопрос военных пенсий взял под личный контроль первый вице-премьер Денис Мантуров.
Социа́льные вы́платы (вы́платы социа́льного хара́ктера) — выплаты работнику, не зависящие от количества и качества труда, и не являющиеся стимулирующими или компенсационными, входят в социальный пакет.
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