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Жители Болгарии увеличили расходы на отопление

Экономика

Проблема с поддержанием тепла в доме затрагивает каждого пятого болгарина.

Батарея
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Батарея

Аналитики указывают, что 1,8 миллиона домохозяйств в Болгарии испытывают нехватку энергии, и проблема отопления актуальна не только для этой страны, но и для остальной Европы. Например, более 10,5% граждан Евросоюза не могут позволить себе достаточное тепло, сообщает nova.bg.

На данный момент Болгария занимает третье место в Европе по количеству домохозяйств с проблемами отопления, уступая Испании и Португалии. В то время как Люксембург имеет наименьшие проблемы с отоплением и занимает последнее место в этом рейтинге.

Основная часть расходов на жилье включает аренду или ипотеку и коммунальные услуги, такие как вода, электричество и отопление. В целом болгары тратят больше, чем средний европеец (18%), но меньше, чем граждане Греции, которые выделяют более 35% на жилье.

Болгария находится на седьмом месте в Европе по расходам на жилье.

А самая низкая стоимость коммунальных услуг — на Кипре.

Уточнения

Расхо́ды — затраты, которые ведут к уменьшению экономических выгод в результате выбытия активов (денежных средств, иного имущества) и/или возникновение обязательств, приводящее к уменьшению капитала организации, за исключением уменьшения вкладов по решению участников (собственников имущества).
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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