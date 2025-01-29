Российская нефть больше не помогает Азербайджану удерживать экспорт

Добыча нефти в Азербайджане идет на спад. А вместе с ней — и экспорт

1:10 Your browser does not support the audio element. Экономика

Азербайджан увеличил импорт российской нефти на 30,7%, но это не помогло удержать экспорт. По словам ведущего аналитика ФНЭБ Игоря Юшкова, страна покупает дешевое сырье, чтобы перерабатывать и продавать за границу. Об этом сообщает EADaily.

Фото: Openverse by Paul Lowry, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Добыча нефти

"Они используют российскую нефть со скидкой для внутреннего рынка, а свое сырье отправляют на экспорт", — отметил Юшков.

За 11 месяцев прошлого года импорт нефти достиг 1,53 млн тонн. Российское сырье стало основным поставщиком — его доля в закупках значительно увеличилась. Однако общий объем добычи продолжает падать: по прогнозам, к 2027 году он может снизиться до 26,9 млн тонн.

Аналитики объясняют ситуацию выгодной ценой на российскую нефть. Страна использует дешевое сырье для внутреннего потребления, освобождая свои ресурсы под экспорт. Часть переработанной нефти уходит на зарубежные рынки, в том числе в Европу.

Уточнения

Нефть (из тур. neft, от перс. نفت‎, naft) — природная маслянистая горючая жидкость со специфическим запахом, состоящая в основном из сложной смеси углеводородов различной молекулярной массы и некоторых других химических соединений — также нефть всегда содержит в качестве примеси небольшое количество воды и неорганических веществ, наиболее нежелательны из них соединения серы, галогенов и ванадия. Является ископаемым топливом (каустобиолитом). На протяжении XX века и в XXI веке нефть является одним из важнейших полезных ископаемых.





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