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Рост цен на рыбу замедлится — как модернизация флота поможет российским покупателям

2:05
Экономика

Премьер-министр Михаил Мишустин провел встречу с главой "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК) Андреем Пучковым, в ходе которой обсуждалось наращивание производства рыбопромысловых судов.

Лосось на тарелке
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Лосось на тарелке

Президент Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Виталий Корнев отметил, что обновление флота позволит осуществлять глубокую переработку рыбы сразу после вылова, что поможет снизить производственные издержки, сообщает URA.RU.

Мишустин подчеркнул необходимость развития всех направлений российского судостроения и замещения импорта. Он напомнил, что власти системно поддерживают отрасль, включая модернизацию верфей и предоставление льгот на лизинг судов, а также снижение налогов для судоремонтных организаций.

Андрей Пучков сообщил о стабильном выполнении военных заказов и о строительстве гражданских судов, в том числе атомного ледокольного флота. Он также отметил, что темпы строительства рыбопромысловых судов увеличились благодаря поддержке Минсельхоза и Министерства промышленности и торговли.

Мишустин акцентировал внимание на важности суверенного флота для доставки пассажиров и грузов, а также на необходимости строительства судов по высоким стандартам.

По данным Росстата, в 2024 году наблюдается рост цен на рыбную продукцию: сельдь подорожала на 5,4%, мороженая рыба на 4,1%, а разделанная — на 3,3%.

Эксперт Виталий Корнев отметил, что переоборудование рыбопромыслового флота может помочь замедлить рост цен на рыбу, хотя полностью избежать увеличения стоимости не удастся из-за ограничений на вылов диких рыб.

Корнев также отметил, что современное оснащение рыболовных судов позволит более эффективно перерабатывать рыбу на месте, что сократит издержки и обеспечит свежесть продукта.

Уточнения

Флот (от фр. flotte) — крупное объединение кораблей, судов и членов их экипажа, как правило, под единым командованием.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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