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Какие изменения ожидаются в программе материнского капитала в России

Экономика

С 1 февраля 2024 года в России пройдет индексирование пенсий и социальных пособий на уровне инфляции в 9,5%.

Российские деньги
Фото: Adobe Stock by Larisa, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Российские деньги

 Материнский капитал увеличится на 60-80 тысяч рублей в зависимости от ситуации, сообщает "Царьград".

Выплата за первого ребенка возрастет на 60 тысяч рублей, составив 690 266,95 рублей. Что касается материнского капитала на второго ребенка, он повысится почти на 80 тысяч рублей и теперь составляет 912 162,09 рублей. Если семья уже оформила сертификат на первого ребенка, но не использовала средства, то при рождении второго малыша сумма увеличится на 222 тысячи рублей.

Также будут проиндексированы выплаты для тех семей, которые получили сертификат на материнский капитал, но еще не использовали его. Специально обращаться за сертификатом не нужно: документы оформляются автоматически после рождения ребенка с апреля 2020 года.

Президент России Владимир Путин предложил продлить срок действия программы до конца 2030 года.

Материнский капитал нельзя использовать на нецелевые расходы. По закону эти средства можно потратить на улучшение жилищных условий, увеличить пенсионные накопления матери, а также на образование детей и приобретение товаров и услуг для деток с инвалидностью.

Кроме того, при условии, что доходы семьи не превышают двух прожиточных минимумов на человека, можно получать ежемесячные выплаты за счет материнского капитала.

Уточнения

Капита́л — это широкий термин, который включает в себя физический капитал (капитальные блага — здания, оборудование, программное обеспечение, запасы), финансовый капитал (деньги), человеческий капитал (образование, обучение, интеллект, навыки, здоровье).
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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