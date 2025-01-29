Технологическая эволюция — как Азия стала лидером на рынке полупроводников

1:50 Your browser does not support the audio element. Экономика

Глобальная индустрия полупроводников претерпела резкие изменения с 1990 года, отражая более широкие сдвиги в технологическом производстве и экономической мощи.

Фото: commons.wikimedia.org by Hyins is licensed under Commons, the free media repository Nvidia

Ранее доминировали производители Европы и США. Однако за последние десятилетия в индустрии произошло значительное географическое перераспределение, сообщает visualcapitalist.com.

Азиатские страны лидируют в производстве полупроводников. Падение доли производства полупроводников в США представляет собой одно из самых значительных изменений в этой сфере. С должной позицией в 37% от глобального производства в 1990 году доля США снизится до прогнозируемых 14% к 2032 году.

В Китае наблюдается резкий рост производства полупроводников. Фактически не имея производственной мощности в 1990 году, Китай использовал масштабные государственные инвестиции и стратегическое планирование для создания надежной базы полупроводников, с прогнозируемой долей рынка в 21% к 2032 году — самой высокой среди всех регионов.

Также Тайвань и Южная Корея стали мощными игроками в производстве полупроводников за последние десятилетия. По прогнозам, Тайвань будет занимать 16% глобального производства полупроводников, а Южная Корея — 17% к 2032 году. Полупроводниковая индустрия Тайваня, особенно TSMC, стала особенно важной для производства самых современных чипов в мире, в то время как успех Южной Кореи был обусловлен гигантами, такими как Samsung и SK Hynix.

Уточнения

Чип — одно из названий микросхемы.





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