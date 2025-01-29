Какие страны лидируют в добыче золота

2:41 Your browser does not support the audio element. Экономика

Золотo — один из редких драгоценных металлов на Земле — по-прежнему играет главную роль в глобальной экономике.

Фото: https://www.freepik.com Бижутерия

Являясь ценным активом для многих стран, оно служит финансовой подушкой безопасности для инвесторов, особенно в периоды геополитической нестабильности.

Помимо финансовой составляющей, золото ценится как основа для ювелирных изделий, слитков и технологий.

Согласно данным msn. com, Австралия лидирует по производству золота. В 2023 году произведено 12 000 тонн. Золото здесь — крупный бизнес, который составляет более 50% экспорта и добавляет 8% к ВВП. Крупные шахты, такие как Боддингтон компании Newmont, Кадия компании Newcrest и Танами компании Newmont, играют ключевую роль в поддержании этого импульса.

Россия не отстает. В 2023 году произведено 11100 тонн драгметалла. Страна сохранила статус крупнейшего поставщика золота в Европе с 2010 года. Государство является главным клиентом на внутреннем рынке (покупая значительную часть производства). Рудник "Олимпиада" в Сибири играет ключевую роль в производстве золота в России, обеспечивая 20% общего национального производства. Несмотря на геополитические препятствия, Россия остается весомым игроком на рынке золота.

В 2023 году ЮАР произвела 5 000 тонн золота, сохраняя корону крупнейшего производителя в Африке. East Rand в Боксбурге является крупнейшей шахтой страны на глубине 3 585 метров (это глубоко!).

В 2023 году Соединенные Штаты произвели 3 000 тонн золота, при этом значительные объемы добычи наблюдались в Неваде и Колорадо. Аляска и западные штаты также продвигают производство.

Китай также достиг 3 000 тонн производства в 2023 году, однако столкнулся с проблемами из-за строгих экологических законов, что привело к сокращению запасов и закрытию шахт. Будучи когда-то крупнейшим потребителем в мире (но не сейчас), переход Китая к устойчивому развитию меняет подход к добыче.

Индонезия внесла в мировую экономику свои 2 600 тонн, имея одну из крупнейших шахт в мире — Грасберг — на Папуа. Добыча золота — важная составляющая для экономики страны.

Уточнения

Эконо́мика — хозяйственная деятельность, а также совокупность общественных отношений, которые складываются в системе производства, распределения, обмена и потребления товаров и услуг.



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