Германия обходит собственный запрет на поставки российского СПГ

1:11 Your browser does not support the audio element. Экономика

Германия, несмотря на решение прекратить прямые поставки российского сжиженного природного газа (СПГ), продолжает его закупать через другие страны.

Фото: commons.wikimedia.org by Floydrosebridge, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ СНГ

Это выяснили авторы отчёта, опубликованного в Financial Times, после изучения материалов немецких и украинских неправительственных организаций.

В 2024 году национальная энергокомпания Германии, Sefe, которая до 2022 года была дочерней структурой "Газпрома", закупила 58 партий российского СПГ через французский порт Дюнкерк. Это в шесть раз больше, чем в 2023 году. Таким образом, Германия получает от 3% до 9,2% российского газа через другие страны ЕС.

По информации из отчётов, газ, который официально поставляется в Германию через Францию и Бельгию, частично состоит из российского СПГ. Это позволяет Германии фактически скрывать свои реальные закупки из России, а другим странам, участвующим в схеме, утверждать, что они не ответственны за растущий спрос на российский газ.

Уточнения

Сжи́женный приро́дный газ (СПГ или LNG от англ. liquefied natural gas) — природный газ (преимущественно метан, CH 4 ), искусственно сжиженный путём адиабатического совершения работы в турбодетандере.



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