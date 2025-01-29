Германия обходит собственный запрет на поставки российского СПГ

Германия, несмотря на решение прекратить прямые поставки российского сжиженного природного газа (СПГ), продолжает его закупать через другие страны.
Это выяснили авторы отчёта, опубликованного в Financial Times, после изучения материалов немецких и украинских неправительственных организаций.
В 2024 году национальная энергокомпания Германии, Sefe, которая до 2022 года была дочерней структурой "Газпрома", закупила 58 партий российского СПГ через французский порт Дюнкерк. Это в шесть раз больше, чем в 2023 году. Таким образом, Германия получает от 3% до 9,2% российского газа через другие страны ЕС.
По информации из отчётов, газ, который официально поставляется в Германию через Францию и Бельгию, частично состоит из российского СПГ. Это позволяет Германии фактически скрывать свои реальные закупки из России, а другим странам, участвующим в схеме, утверждать, что они не ответственны за растущий спрос на российский газ.
Сжи́женный приро́дный газ (СПГ или LNG от англ. liquefied natural gas) — природный газ (преимущественно метан, CH4), искусственно сжиженный путём адиабатического совершения работы в турбодетандере.
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