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Что делать, если случайно перевели деньги на чужую карту? Ответ юриста

1:04
Экономика

При ошибочном переводе средств на карту или номер телефона существует несколько шагов для возврата денег, об этом рассказал юрист Давид Адамс, генеральный директор юридической компании "АИД".

Денежный перевод
Фото: freepik.com by user18526052, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Денежный перевод

Он пояснил, что в случае, если перевод был ошибочно направлен на номер телефона, первым шагом стоит попытаться связаться с получателем по телефону и объяснить ситуацию.

Если контакт не удаётся установить, необходимо обратиться в свой банк, который поможет выяснить информацию о банке получателя, пишет RT.

Если же средства были переведены на карту, то для получения данных о банке получателя можно использовать первые шесть цифр номера карты. Далее юрист советует обратиться с заявлением и доказательствами в банк получателя.

В случае отказа вернуть деньги, следующим шагом станет подача иска в суд по делу о неосновательном обогащении, причем иск подается к банку получателя, а в качестве ответчика будет фигурировать сам получатель перевода.

Уточнения

Де́ньги — всеобщий эквивалент, выступающий измерителем стоимости товаров или услуг, легко на них обменивающийся (имеющий максимальную ликвидность).

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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