Что делать, если случайно перевели деньги на чужую карту? Ответ юриста

При ошибочном переводе средств на карту или номер телефона существует несколько шагов для возврата денег, об этом рассказал юрист Давид Адамс, генеральный директор юридической компании "АИД".
Он пояснил, что в случае, если перевод был ошибочно направлен на номер телефона, первым шагом стоит попытаться связаться с получателем по телефону и объяснить ситуацию.
Если контакт не удаётся установить, необходимо обратиться в свой банк, который поможет выяснить информацию о банке получателя, пишет RT.
Если же средства были переведены на карту, то для получения данных о банке получателя можно использовать первые шесть цифр номера карты. Далее юрист советует обратиться с заявлением и доказательствами в банк получателя.
В случае отказа вернуть деньги, следующим шагом станет подача иска в суд по делу о неосновательном обогащении, причем иск подается к банку получателя, а в качестве ответчика будет фигурировать сам получатель перевода.
Де́ньги — всеобщий эквивалент, выступающий измерителем стоимости товаров или услуг, легко на них обменивающийся (имеющий максимальную ликвидность).
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