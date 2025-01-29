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Россию загнали в тупик: приостановлена закупка российской нефти Индией и Китаем

1:14
Экономика

Экономист Алексей Зубец прокомментировал сообщения о возможной приостановке закупок российской нефти Индией и Китаем.

Добыча нефти
Фото: Wikipedia by Aliev-Rage11, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Добыча нефти

По его словам, такие действия могут быть связаны с изменением рыночной конъюнктуры, а также с давлением со стороны западных стран, которые продолжают вводить санкции против России.

Индия и Китай являются крупнейшими импортерами российской нефти, и их решение сократить или приостановить закупки может оказать значительное влияние на российский экспорт. Экономист отметил, что в случае реализации таких планов Россия может столкнуться с необходимостью поиска новых рынков сбыта или пересмотра ценовой политики.

Однако эксперт подчеркнул, что пока информация о приостановке закупок не подтверждена официально, и ситуация может измениться в зависимости от геополитической обстановки и экономических интересов сторон, пишет "Рамблер".

Ранее сообщалось, что Индия и Китай активно увеличивали закупки российской нефти после введения западных санкций, пользуясь скидками. Однако сейчас, по данным источников, эти страны могут пересмотреть свою стратегию из-за изменений на мировом рынке энергоресурсов.

Уточнения

Нефть (из тур. neft, от перс. نفت‎, naft) — природная маслянистая горючая жидкость со специфическим запахом, состоящая в основном из сложной смеси углеводородов различной молекулярной массы и некоторых других химических соединений.

Экономи́ческие са́нкции (включают торго́вые са́нкции и фина́нсовые са́нкции) — экономические мероприятия запретительного характера (санкции), которые используются одним участником международной торговли (страной или группой стран) по отношению к другому участнику («объекту санкций») с целью принудить последнего к изменению политического курса.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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