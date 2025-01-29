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Еврокомиссия решила обложить пошлинами весь сельскохозяйственный импорт из России

0:58
Экономика

Еврокомиссия объявила о введении пошлин на весь сельскохозяйственный импорт из России. Это решение стало частью новых экономических мер, направленных на ограничение торговых связей с Россией.

Флаг ЕС
Фото: commons.wikimedia.org by Richardprins, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Флаг ЕС

Согласно заявлению ЕК, новые тарифы затронут все категории аграрной продукции, включая зерно, масло, мясо и другие товары. Это решение было принято в рамках усиления экономического давления на Россию и защиты внутреннего рынка ЕС от избыточного импорта.

Эксперты отмечают, что такие меры могут существенно повлиять на торговые отношения между Россией и странами Евросоюза, а также привести к росту цен на сельскохозяйственную продукцию в Европе.

Ранее Еврокомиссия уже вводила ограничения на импорт отдельных товаров из России, однако новые пошлины охватывают весь спектр сельскохозяйственной продукции.

Уточнения

Европе́йская коми́ссия (Еврокоми́ссия, ЕК) — высший орган исполнительной власти Европейского союза, ответственный за подготовку законопроектов, выполнение решений Европарламента и Совета, контроль соблюдения договоров ЕС и других правовых актов и текущие дела союза.

Се́льское хозя́йство — отрасль экономики, направленная на обеспечение населения продовольствием и получение сырья для ряда отраслей промышленности.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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