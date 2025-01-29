Еврокомиссия решила обложить пошлинами весь сельскохозяйственный импорт из России

Еврокомиссия объявила о введении пошлин на весь сельскохозяйственный импорт из России. Это решение стало частью новых экономических мер, направленных на ограничение торговых связей с Россией.
Согласно заявлению ЕК, новые тарифы затронут все категории аграрной продукции, включая зерно, масло, мясо и другие товары. Это решение было принято в рамках усиления экономического давления на Россию и защиты внутреннего рынка ЕС от избыточного импорта.
Эксперты отмечают, что такие меры могут существенно повлиять на торговые отношения между Россией и странами Евросоюза, а также привести к росту цен на сельскохозяйственную продукцию в Европе.
Ранее Еврокомиссия уже вводила ограничения на импорт отдельных товаров из России, однако новые пошлины охватывают весь спектр сельскохозяйственной продукции.
Европе́йская коми́ссия (Еврокоми́ссия, ЕК) — высший орган исполнительной власти Европейского союза, ответственный за подготовку законопроектов, выполнение решений Европарламента и Совета, контроль соблюдения договоров ЕС и других правовых актов и текущие дела союза.
Се́льское хозя́йство — отрасль экономики, направленная на обеспечение населения продовольствием и получение сырья для ряда отраслей промышленности.
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