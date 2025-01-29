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Россия вошла в пятёрку крупнейших поставщиков алмазов в Гонконг

1:11
Экономика

Россия экспортировала алмазы в Гонконг до рекордных 752 миллионов долларов в прошлом году.

Алмаз
Фото: Wikipedia by Fatimazt, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Алмаз

Это позволило нашей стране войти в пятерку крупнейших поставщиков на местном рынке.

В 2023 году Гонконг импортировал алмазов из России на сумму 751,7 миллиона долларов, что в 1,6 раза превышает показатели предыдущего года. В физическом выражении экспорт увеличился в 1,8 раза, составив 8,6 миллиона карат. Эти результаты являются максимальными с 2012 года, сообщает РИА "Новости".

Россия заняла пятое место среди крупнейших поставщиков алмазов в Гонконг, обеспечив 6,3% местного рынка.

Индия осталась главным экспортером, хотя ее поставки сократились на 22% и составили 6,3 миллиарда долларов.

Экспорт из Израиля, Южной Африки и Бельгии также снизился на 38%, 13% и 28% соответственно.

Уточнения

Алма́з — минерал, кубическая аллотропная форма углерода.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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