Россия вошла в пятёрку крупнейших поставщиков алмазов в Гонконг

1:11 Your browser does not support the audio element. Экономика

Россия экспортировала алмазы в Гонконг до рекордных 752 миллионов долларов в прошлом году.

Фото: Wikipedia by Fatimazt, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Алмаз

Это позволило нашей стране войти в пятерку крупнейших поставщиков на местном рынке.

В 2023 году Гонконг импортировал алмазов из России на сумму 751,7 миллиона долларов, что в 1,6 раза превышает показатели предыдущего года. В физическом выражении экспорт увеличился в 1,8 раза, составив 8,6 миллиона карат. Эти результаты являются максимальными с 2012 года, сообщает РИА "Новости".

Россия заняла пятое место среди крупнейших поставщиков алмазов в Гонконг, обеспечив 6,3% местного рынка.

Индия осталась главным экспортером, хотя ее поставки сократились на 22% и составили 6,3 миллиарда долларов.

Экспорт из Израиля, Южной Африки и Бельгии также снизился на 38%, 13% и 28% соответственно.

Уточнения

Алма́з — минерал, кубическая аллотропная форма углерода.





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