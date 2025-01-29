Нидерландская ING завершает уход с российского рынка

1:22 Your browser does not support the audio element. Экономика

Нидерландская финансовая группа ING завершает продажу своего бизнеса в России, достигнув соглашения с российской компанией Global Development JSC (АО "Глобал девелопмент").

Фото: freepik.com is licensed under public domain Подписание договора

Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на пресс-службу ING.

Согласно условиям сделки, Global Development приобретет все акции ING Bank (Eurasia) JSC и возьмет на себя всю российскую офшорную деятельность и персонал. Ожидается, что Global Development продолжит свою работу в России под новым брендом. Закрытие сделки планируется на III квартал 2025 года.

В ING отметили, что с февраля 2022 года, после начала специальной операции и введения антироссийских санкций, группа прекратила ведение нового бизнеса с российскими компаниями, сократила свои операции и предприняла шаги для отделения своего бизнеса от сетей и систем ING. В результате общий объем кредитования российских клиентов уменьшился более чем на 75%. По итогам сделки ING ожидает убыток в размере 700 миллионов евро.

ING Bank (Eurasia) полностью принадлежит нидерландской ING Group и специализируется на работе с юридическими лицами и крупными финансовыми учреждениями.

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