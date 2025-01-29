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Долговая нагрузка Украины увеличилась до 90,4% ВВП

1:56
Экономика

Госдолг Украины по сравнению с 2021 годом почти удвоился и достиг 90,4% от ВВП.

Заседание Верховной рады Киева
Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Заседание Верховной рады Киева

Об этом сообщил глава комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. Он пояснил, что в конце 2021 года госдолг составлял 49% от ВВП, а к 2024 году этот показатель увеличился до 90,4%, при этом структура долга стала более уязвимой к колебаниям обменного курса, сообщает ТАСС.

Гетманцев уточнил, что значительная часть госдолга состоит из внешних официальных займов от ЕС, МВФ и правительств других стран. По его данным, в 2024 году расходы на обслуживание госдолга составили 8,8% от расходов общего фонда бюджета.

Он также напомнил, что на 31 декабря 2024 года государственный и гарантированный государством долг составил 6,98 трлн гривен, что в валютном эквиваленте составляет $166,1 млрд. За прошлый год госдолг в гривнах увеличился на 26,5%, а в долларах — на 14,3%.

В Киеве неоднократно подчеркивали, что Украина может самостоятельно покрывать только военные расходы, тогда как остальные статьи бюджета финансируются за счет зарубежной помощи.

Украинские власти признают, что лишь четверть финансовой помощи, получаемой от Запада, поступает в виде грантов, то есть безвозмездно, в то время как оставшаяся часть представляет собой кредиты, которые придется выплачивать в будущем.

Уточнения

Госуда́рственный долг — результат финансовых заимствований государства, осуществляемых для покрытия дефицита бюджета и задействованных государственных гарантий по долгам частных и государственных компаний.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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