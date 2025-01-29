Евросоюз планирует поэтапно ввести запрет на импорт российского алюминия

1:03 Your browser does not support the audio element. Экономика

Руководство Европейского союза планирует в рамках 16-го пакета санкций ввести поэтапный запрет на импорт российского алюминия и отключить еще около 15 российских банков от системы переводов SWIFT.

Фото: flickr.com by UC Rusal Photo Gallery, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Алюминий

Об этом сообщает РБК со ссылкой на Bloomberg. Эти ограничения позволят европейским покупателям в течение года импортировать алюминий из России по системе квот, прежде чем будет введен полный запрет. ЕС уже запретил импорт российских алюминиевых изделий, включая проволоку, трубы и фольгу.

Также в планах — ограничительные меры против более чем 70 судов, которые в Западных странах называют "теневым флотом" — это суда, перевозящие российскую нефть в обход санкций.

Информация о новых санкциях была распространена среди стран-членов ЕС, но детали инициативы требуют согласия всех членов союза, и они могут быть изменены до официального представления стран-членам, отметили собеседники агентства.

Уточнения

Импорт (от лат. importare — ввозить, привозить, вводить) — ввоз товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности и тому подобное на таможенную территорию государства или страны из-за границы без обязательств на обратный вывоз.





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