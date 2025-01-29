Малые и средние предприятия обеспечивают почти 40% занятости в России

Исторический максимум: число малых и средних предприятий достигло 6,59 млн

1:28 Your browser does not support the audio element. Экономика

Количество малых и средних предприятий в России выросло до 6,59 миллиона, что стало историческим максимумом с 2016 года. Об этом сообщили в реестре субъектов МСП.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Стильный молодой мужчина в машине

В 2024 году зарегистрировано более 1 миллиона новых юридических лиц и ИП, что заложило основу для качественного роста сектора. По данным ККТ, выручка предприятий в среднем увеличилась на 11,2%, опередив инфляцию.

Государство активно поддерживает развитие малого бизнеса через льготное кредитование, микрозаймы и программы акселерации. Особое внимание уделяется обрабатывающей промышленности, IT и сфере гостеприимства.

Вице-премьер Александр Новак подчеркнул, что цель стратегии до 2030 года — переход к качественному росту и увеличение доходов предпринимателей. Число занятых в секторе МСП достигло 29,5 миллиона человек, а в Москве и Санкт-Петербурге малый бизнес обеспечивает более 60% рабочих мест.

Для развития сектора запущены новые механизмы, включая "зонтичные" поручительства, льготный лизинг и инвестиционное кредитование. Эти меры помогут предприятиям расти и укреплять позиции в приоритетных отраслях.

Уточнения

Ма́лое предпринима́тельство (малый би́знес) — предпринимательство, опирающееся на деятельность небольших независимых фирм, малых предприятий. В последние годы чаще используется термин малое и среднее предпринимательство. Малые и средние предприятия (сокр. МСП) — коммерческие организации, показатели деятельности которых не превышают законодательно установленных пороговых значений. Малое и среднее предпринимательство создает значительное количество рабочих мест в сферах с низкой капиталоёмкостью, играет заметную социальную роль в обществе.



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