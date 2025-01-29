В российском агропроме наблюдается дефицит более 200 тысяч кадров

Сельское хозяйство России страдает от кадрового кризиса

1:08 Your browser does not support the audio element. Экономика

В российском сельском хозяйстве зафиксирован дефицит кадров более 200 тысяч человек. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на материалы парламентских слушаний по развитию кадрового потенциала агропромышленного комплекса. В отдельных сегментах отрасли нехватка работников достигает 50%.

Фото: freepik.com by aleksandarlittlewolf, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Уборка зерна

В документе подчёркивается, что агропромышленному комплексу особенно нужны квалифицированные специалисты, способные работать с современными технологиями. Это связано с тем, что сельское хозяйство становится всё более технологичным.

С 2017 по 2023 год число сотрудников в агросекторе сократилось с 4,46 млн до 4,2 млн человек. При этом премьер-министр Михаил Мишустин ранее заявил, что Россия выполняет план по основным показателям сельскохозяйственного производства в 2024 году. Однако дефицит квалифицированных кадров остаётся одной из главных проблем отрасли.

Уточнения

Се́льское хозя́йство - отрасль экономики, направленная на обеспечение населения продовольствием и получение сырья для ряда отраслей промышленности. Отрасль является одной из важнейших, представленной практически во всех странах мира. В мировом сельском хозяйстве занято около 1 млрд экономически активного населения (ЭАН).





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