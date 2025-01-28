В России на 17% сократилось число производителей крепкого алкоголя

Согласно исследованию компании "Контур.Фокус", с 2021 по 2025 год количество производителей крепкого алкоголя в России сократилось на 17%. Об этом сообщает ТАСС. За четыре года число предприятий сократилось с 396 до 328, при этом новых производств появилось всего 17.
Лидером по количеству открывшихся компаний стала Московская область, где зарегистрировались четыре новых предприятия. Северная Осетия занимает первое место по общему количеству производителей крепкого алкоголя — там работает 34 компании.
В топ регионов также вошли Московская область (23 предприятия), Дагестан и Москва (по 22). Однако в столице за указанный период закрылась треть фирм, связанных с производством алкоголя.
Сокращение производства крепкого алкоголя связывают с усилением конкуренции, повышением акцизов и изменением потребительских предпочтений.
Во́дка - крепкий алкогольный напиток, бесцветный водно-спиртовой раствор с характерным вкусом и ярко выраженным спиртовым запахом. Процесс производства водки включает приготовление исправленной воды, смешивание ректификованного или дистиллированного этилового спирта из пищевого сырья с исправленной водой, обработку водно-спиртового раствора активированным углём или модифицированным крахмалом, его фильтрование и оформление готовой продукции.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Узнайте, как безопасно и эффективно очистить моторный отсек автомобиля, чтобы продлить срок службы двигателя и избежать повреждений.