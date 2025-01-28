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В России на 17% сократилось число производителей крепкого алкоголя

Число предприятий по производству алкоголя в России уменьшилось до 328
Экономика

Согласно исследованию компании "Контур.Фокус", с 2021 по 2025 год количество производителей крепкого алкоголя в России сократилось на 17%. Об этом сообщает ТАСС. За четыре года число предприятий сократилось с 396 до 328, при этом новых производств появилось всего 17.

Водка
Фото: 500px.com by Юрий Самойлов, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Водка

Лидером по количеству открывшихся компаний стала Московская область, где зарегистрировались четыре новых предприятия. Северная Осетия занимает первое место по общему количеству производителей крепкого алкоголя — там работает 34 компании.

В топ регионов также вошли Московская область (23 предприятия), Дагестан и Москва (по 22). Однако в столице за указанный период закрылась треть фирм, связанных с производством алкоголя.

Сокращение производства крепкого алкоголя связывают с усилением конкуренции, повышением акцизов и изменением потребительских предпочтений.

Уточнения

Во́дка - крепкий алкогольный напиток, бесцветный водно-спиртовой раствор с характерным вкусом и ярко выраженным спиртовым запахом. Процесс производства водки включает приготовление исправленной воды, смешивание ректификованного или дистиллированного этилового спирта из пищевого сырья с исправленной водой, обработку водно-спиртового раствора активированным углём или модифицированным крахмалом, его фильтрование и оформление готовой продукции.

 

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Автор Мария Гайдарова
Мария Гайдарова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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