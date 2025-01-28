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Сенатор Епифанова: текущий МРОТ недостаточен для жизни

Сенатор Епифанова объяснила, почему текущий МРОТ недостаточен для жизни
1:32
Экономика

Сенатор Ольга Епифанова рассказала, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России не соответствует базовым потребностям граждан. По её словам, сейчас МРОТ используется скорее как технический показатель, чем реальный ориентир для жизни. В 2025 году он составит 22 400 рублей, но эта сумма покрывает лишь часть повседневных расходов.

Пустой кошелёк
Фото: freepik.com by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пустой кошелёк

Сенатор напомнила, что оптимальный уровень МРОТ должен учитывать прожиточный минимум, особенности регионов и отраслей. Однако, как только повышается минимальная зарплата, инфляция резко увеличивает стоимость товаров первой необходимости, что снижает реальную покупательную способность граждан.

Для сравнения: в советские времена минимальная зарплата с 1972 по 1991 год составляла 70 рублей и оставалась неизменной. В те времена можно было слетать из Архангельска в Крым за 35 рублей, а сегодня стоимость перелёта на МРОТ практически недоступна.

По её словам, правительство постепенно повышает МРОТ. За последние пять лет он вырос почти в два раза, а к 2030 году минимальная зарплата должна составить 35 000 рублей. Тем не менее ожидания граждан растут быстрее: согласно исследованию Superjob, москвичи считают приемлемой сумму в 61 800 рублей.

Уточнения

Минимальный размер оплаты труда в Российской Федерации — законодательно установленный минимум, применяемый для регулирования оплаты труда за час, день, неделю, месяц, а также для определения размеров пособий по временной нетрудоспособности и иных целей обязательного социального страхования. МРОТ также используется для определения величины налогов, сборов, штрафов и иных платежей, которые исчисляются в соответствии с законодательством Российской Федерации в зависимости от минимального размера оплаты труда.
 

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Автор Мария Гайдарова
Мария Гайдарова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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