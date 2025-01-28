«АвтоВАЗ» начал выпуск автомобилей Lada Vesta с новой трансмиссией

Первые Lada Vesta с шестиступенчатой трансмиссией сошли с конвейера

На заводе "АвтоВАЗ" начали выпуск первых серийных автомобилей Lada Vesta, оснащенных новой шестиступенчатой механической коробкой передач. Это первый случай в истории компании, когда такая трансмиссия используется на серийных автомобилях.

Фото: Wikipedia by Ilya Plekhanov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Lada Vesta

По информации автопроизводителя, новая трансмиссия рассчитана на передачу крутящего момента до 220 Нм. Для повышения удобства управления был доработан тросовый привод переключения передач.

Шестиступенчатая коробка передач будет устанавливаться на все типы кузова Lada Vesta, а в дальнейшем возможна ее интеграция в другие модели марки.

Нововведение отражает стремление компании "АвтоВАЗ" улучшать технические характеристики своих автомобилей и предлагать водителям современные решения для более комфортного вождения.

Уточнения

LADA («Ла́да») — советская и российская марка автомобилей, производимых АО «АвтоВАЗ». Ранее использовалась только для автомобилей, поставлявшихся на экспорт, а для внутреннего рынка автомобили производились под маркой «Жигули». Следующее же семейство стало называться «Лада Спутник» и поставлялось на экспорт как LADA Samara, а в 1991 году стало называться так же и внутри страны.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.