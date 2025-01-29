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Как работодатели справляются с завышенными ожиданиями специалистов поколения Z

3:04
Экономика

По результатам декабрьского опроса аудиторско-консалтинговой компании Kept, более половины работодателей испытывают трудности в работе с представителями поколения Z, или зумерами (родившимися с 2000 по 2011 годы).

Собеседование
Фото: commons.wikimedia.org by HSGTalents, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Собеседование

В опросе участвовали 68 организаций из 20 отраслей экономики, и 52% респондентов отметили, что им сложно находить общий язык с молодыми специалистами. Большинство работодателей (88%) считают, что зумеры завышают свои требования к зарплате, несмотря на недостаток навыков и опыта. 82% респондентов заметили, что молодые сотрудники быстро теряют интерес к работе.

HR-директор компании "Уралэнерготел" Елена Косолапова поделилась, что зумеры требуют зарплату на уровне опытных специалистов, что делает их трудозатратным ресурсом. Они не готовы терпеть трудности и могут легко уволиться, если условия работы не соответствуют их ожиданиям. Например, проблема привлечения их на рабочие специальности, такие как электромонтажники, заключается в том, что они не выдерживают долгие командировки, что приводит к высокому уровню текучести.

Основатель онлайн-школы ЕГЭ Insperia Анна Солдаева отмечает положительные качества зумеров. Хотя она работает с ними как с подрядчиками, а не сотрудниками, ей нравится их подход к работе. Они ориентированы не только на деньги, но и на достижение значимых целей. Однако среди недостатков она выделяет их чувствительность к жесткому стилю общения и высокие ожидания по зарплате, что создает трудности для бизнеса в поиске компромисса.

Совладелец торгового дома "Реалъ" Александр Мышинский тоже поделился своим мнением. Многие стереотипы о молодых специалистах подтверждаются, как рассказывает Мышинский, особенно в отношении их завышенных зарплатных ожиданий. Современные выпускники институтов предъявляют требования, которые не соответствуют их опыту и знаниям. Основная проблема заключается в том, что они не готовы выполнять физическую работу или заниматься задачами, не связанными с их основной деятельностью. 

Приходя на работу, молодые специалисты часто считают, что их обязанности ограничиваются определенными задачами, и не хотят выходить за рамки. Это особенно заметно в сфере ритейла, где коллективная работа и гибкость в задачах имеют большое значение. 

Часто новички быстро покидают свои места из-за скуки или трудностей, потому что их интерес к работе связан больше с заработком, чем с желанием развиваться. В результате, многие из них не задерживаются на работе дольше года, поскольку такая деятельность считается непрестижной и менее оплачиваемой по сравнению с другими профессиями, например, курьерами или айтишниками, сообщает "Бизнес FM".

Уточнения

Специалист — работник, выполнение обязанностей которого предусматривает наличие начального, среднего или высшего профессионального (специального) образования или хороших практических знаний и/или практического опыта в какой-либо сфере.

 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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