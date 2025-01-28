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Три условия — россияне могут получить пенсионные накопления

1:37
Экономика

Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин рассказал о трех условиях, которые должны выполнить граждане,  чтобы получить пенсионные накопления одной суммой. 

Российские деньги
Фото: Adobe Stock by Larisa, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Российские деньги

Первое условие — достигнуть возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, сообщается на сайте aif.ru.

Второе условие касается расчетного размера накопительной пенсии: он должен составлять 10% от прожиточного минимума или меньше. На данный момент прожиточный минимум пенсионера равен 15 250 рублей, что означает, что размер пенсионных накоплений, позволяющий забрать их единовременно, составляет 411 750 рублей (1525 рублей умножить на 270 — ожидаемый период выплаты накопительной пенсии). Если накопления превышают эту сумму, то получить их в виде единовременной выплаты не получится.

Третье условие: если накопительная пенсия уже была назначена ранее, то единовременный вывод пенсионных накоплений невозможен.

Балынин отметил, что получение пенсионных накоплений в виде единовременной выплаты может быть выгодным, особенно если разместить эту сумму на банковском вкладе. Например, при ставке 23% годовых, к концу января 2026 года можно заработать около 95 тысяч рублей, увеличив свои финансовые ресурсы почти до 500 тысяч рублей.

Уточнения

Банковский вклад (или банковский депозит от лат. depositum — вещь на хранении) — сумма денег, переданная лицом кредитному учреждению с целью получить доход в виде процентов, образующихся в ходе финансовых операций со вкладом.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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