Профсоюз мясной отрасли немецкого Ростока требует повышения зарплат до 14,50 евро в час

1:49 Your browser does not support the audio element. Экономика

До XII века на месте современного Ростока располагалась славянская крепость. Затем эти земли захватили король Дании Вальдемар I и герцог Саксонии Генрих Лев. После Второй мировой войны город был частью ГДР.

Фото: Wikipedia by Nadimtk, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Стейк на гриле

Сегодня город Росток с населением свыше 210 000 человек является крупнейшим городом в земле Мекленбург-Передняя Померания (Германия). Это университетский и экономический центр страны, а также популярное туристическое направление благодаря морским курортам.

По данным Профсоюза общественного питания (NGG) Мекленбург-Передняя Померания, в Ростоке ежегодно потребляется около 10 500 тонн мяса, что составляет примерно 51,6 кг на человека или около 140 граммов в день. Несмотря на снижение потребления мяса, оно остается основным продуктом питания.

Исполнительный директор NGG в регионе Йорг Дамс критикует низкие зарплаты в мясной промышленности, где многие работники, занятые в убойных и упаковочных процессах, получают минимальную зарплату в размере 12,82 евро в час. Профсоюз требует повышения этого показателя до как минимум 14,50 евро в час, сообщает издание Оstsee-zeitung.

Дамс также описывает работу в мясной промышленности как физически тяжелую: рабочие ежедневно перемещают тонны груза, обрабатывая свиные половинки и сталкиваясь с экстремальными условиями, такими как высокая температура, сырость и холод, особенно в холодильных камерах с температурой около двух-трех градусов.

Уточнения

Мя́со — скелетная поперечно-полосатая мускулатура животного с прилегающими к ней жировой и соединительной тканями, а также прилегающей костной тканью (костное мясо или мясо на кости) или без неё (бескостное мясо).





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