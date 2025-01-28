Новосибирск готов к статусу особой экономической зоны

Правительство РФ рассматривает возможность присвоения Новосибирску статуса особой экономической зоны (ОЭЗ).

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Об этом сообщает atas.info со ссылкой на заявление Министерства экономического развития. Губернатор Андрей Травников подчеркнул, что регион обладает колоссальным потенциалом, во многом благодаря развитой логистической инфраструктуре. В Новосибирске находится крупнейший узловой аэропорт, а также регион демонстрирует значительные успехи в промышленном производстве, обеспечивая подготовку специалистов высокого уровня в сильных научных институтах.

В настоящее время в Новосибирской области реализуется программа "Академгородок 2.0" по особому поручению президента. Кроме того, к Центру коллективного пользования СКИФ проявляют интерес крупнейшие российские компании.

Губернатор также отметил преимущества особого налогового режима ОЭЗ для региона. Среди наиболее заинтересованных инвесторов — Новосибирский транспортный терминал и другие крупные российские предприятия.

Уточнения

Особая экономическая зона или свободная экономическая зона (сокр. ОЭЗ, или СЭЗ) — ограниченная территория с особым юридическим статусом по отношению к остальной территории государства.



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