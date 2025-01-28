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Новосибирск готов к статусу особой экономической зоны

Экономика

Правительство РФ рассматривает возможность присвоения Новосибирску статуса особой экономической зоны (ОЭЗ).

Подписание договора
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Подписание договора

Об этом сообщает atas.info со ссылкой на заявление Министерства экономического развития. Губернатор Андрей Травников подчеркнул, что регион обладает колоссальным потенциалом, во многом благодаря развитой логистической инфраструктуре. В Новосибирске находится крупнейший узловой аэропорт, а также регион демонстрирует значительные успехи в промышленном производстве, обеспечивая подготовку специалистов высокого уровня в сильных научных институтах.

В настоящее время в Новосибирской области реализуется программа "Академгородок 2.0" по особому поручению президента. Кроме того, к Центру коллективного пользования СКИФ проявляют интерес крупнейшие российские компании.

Губернатор также отметил преимущества особого налогового режима ОЭЗ для региона. Среди наиболее заинтересованных инвесторов — Новосибирский транспортный терминал и другие крупные российские предприятия.

Уточнения

Особая экономическая зона или свободная экономическая зона (сокр. ОЭЗ, или СЭЗ) — ограниченная территория с особым юридическим статусом по отношению к остальной территории государства.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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