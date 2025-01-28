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Работники из Узбекистана востребованы на болгарских фермах

1:04
Экономика

Болгарские фермеры сталкиваются с нехваткой рабочей силы в сельском хозяйстве. Процесс найма узбекских работников стал проще благодаря усилиям Болгарского агентства занятости.

Корова на пастбище
Фото: Openverse by mindfrieze, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Корова на пастбище

Вице-президент Академии наук Узбекистана Абдуразак Мирзаев посетил регион для обсуждения вопросов обеспечения рабочей силы и экспорта болгарских продуктов. Он отметил, что в Узбекистане наблюдается высокая безработица среди молодежи, и власти активно содействуют занятости за границей, сообщает издание borbabg.com.

Фермер Георгий Тончев из села Плаково Великотырновской области сообщил, что с приходом узбекских работников на его ферму производство молока увеличилось вдвое. Он доволен их работой, отметив, что узбеки заботятся о животных и выполняют свои обязанности добросовестно и усердно. Тончев также отметил, что изначально было сложно организовать пребывание мигрантов в стране.

Уточнения

Ферма — частное сельскохозяйственное предприятие, занимающееся производством сельскохозяйственной продукции.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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