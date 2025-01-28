Южные аэропорты на старте? Дан исчерпывающий ответ

Аэропорты на южных направлениях готовы к открытию.
Об этом передает телеграм-канал "Уважаемые пассажиры". В информации упоминается набор персонала для обслуживания пассажиров, что позволяет предположить, что аэропорты готовятся к приему самолетов. Среди них есть и аэропорт Симферополя, который якобы ищет инспекторов по досмотру, кинологов, грузчиков и водителей спецтехники.
Однако на сайте крымского аэропорта нет никаких сведений о пополнении штата. Новость о возобновлении работы аэропортов южных направлений "сильно преувеличена", сообщает argumenti.ru
Напомним, что 11 аэропортов на южном направлении России были закрыты 24 февраля 2022 года из-за проведения специальной военной операции.
Симферо́поль — город в центре Крымского полуострова, расположенный на реке Салгир.
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