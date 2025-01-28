Южные аэропорты на старте? Дан исчерпывающий ответ

0:54 Your browser does not support the audio element. Экономика

Аэропорты на южных направлениях готовы к открытию.

Фото: freepik.com by lookstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка с чемоданом в аэропорту

Об этом передает телеграм-канал "Уважаемые пассажиры". В информации упоминается набор персонала для обслуживания пассажиров, что позволяет предположить, что аэропорты готовятся к приему самолетов. Среди них есть и аэропорт Симферополя, который якобы ищет инспекторов по досмотру, кинологов, грузчиков и водителей спецтехники.

Однако на сайте крымского аэропорта нет никаких сведений о пополнении штата. Новость о возобновлении работы аэропортов южных направлений "сильно преувеличена", сообщает argumenti.ru

Напомним, что 11 аэропортов на южном направлении России были закрыты 24 февраля 2022 года из-за проведения специальной военной операции.

Уточнения

Симферо́поль — город в центре Крымского полуострова, расположенный на реке Салгир.





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.