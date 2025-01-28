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Южные аэропорты на старте? Дан исчерпывающий ответ

0:54
Экономика

Аэропорты на южных направлениях готовы к открытию.

Девушка с чемоданом в аэропорту
Фото: freepik.com by lookstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка с чемоданом в аэропорту

Об этом передает телеграм-канал "Уважаемые пассажиры". В информации упоминается набор персонала для обслуживания пассажиров, что позволяет предположить, что аэропорты готовятся к приему самолетов. Среди них есть и аэропорт Симферополя, который якобы ищет инспекторов по досмотру, кинологов, грузчиков и водителей спецтехники.

Однако на сайте крымского аэропорта нет никаких сведений о пополнении штата. Новость о возобновлении работы аэропортов южных направлений "сильно преувеличена", сообщает argumenti.ru

Напомним, что 11 аэропортов на южном направлении России были закрыты 24 февраля 2022 года из-за проведения специальной военной операции.

Уточнения

Симферо́поль — город в центре Крымского полуострова, расположенный на реке Салгир. 
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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