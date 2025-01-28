Румынские фермеры отказываются выращивать картофель

1:38 Your browser does not support the audio element. Экономика

Румынские фермеры отказываются от выращивания картофеля из-за роста затрат.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Картофель

Об этом сообщает Aikyn.kz со ссылкой на Euronews. За последние годы стоимость семян удвоилась, а цена рабочей силы продолжает расти.

Согласно данным Национального института статистики, в 2024 году производство картофеля в Румынии достигло самого низкого уровня за последние восемь лет, несмотря на то что страна занимает почти треть картофельных ферм в Евросоюзе.

Средняя урожайность в ЕС составляет около 35 тонн с гектара, тогда как в Румынии в прошлом году собрали всего около 14,8 тонн. Засуха и высокие температуры ещё больше усугубили ситуацию.

Аграрии отмечают, что отечественное производство покрывает лишь половину потребительского спроса. В результате магазины переполнены импортными товарами, что привело к росту цен. На рынках картофель продается по цене 5 леев за килограмм, что примерно равно одному евро.

Другие страны Евросоюза также сократили площади под картофель. 70% всего европейского производства сосредоточено в пяти странах: Румынии, Франции, Польше, Нидерландах и Бельгии.

В целом, в период с 2000 по 2023 год производство картофеля в ЕС сократилось на 27,9 миллиона тонн, что составляет снижение на 36,7%.

Уточнения

Фермер (англ. farmer) — предприниматель, владеющий землёй или арендующий её, и занимающийся на ней сельским хозяйством.



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