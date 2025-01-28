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Креветочный бум — как Россия завоёвывает рынок морепродуктов

2:27
Экономика

Рынок креветок в России развивается и адаптируется к потребностям покупателей, предлагая им широкий выбор продуктов по доступным ценам. Лет 10-15 назад ситуация была иной: креветки можно было отведать в каких-нибудь дорогих ресторанах. Однако в последнее время ситуация изменилась — продукция востребована, к примеру, в сетях общепита, в магазинах розничной торговли.

Вареные креветки
Фото: flickr.com by Alpha, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Вареные креветки

Фомин Александр, президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ), в интервью Pravda. Ru рассказал, откуда завозятся креветки, какие виды предпочитают россияне и как ведется контроль качества.

По словам эксперта, в основном поставки креветок ведутся из Индии, Таиланда, Вьетнама и Китая. Покупатели в основном ориентируются на дешевые виды — аквакультурные (выращиваются на специальных фермах), к примеру, ваннамей, или тихоокеанская креветка.

До 2014 года в Россию, как рассказал Фомин, поставлялась дикая северная креветка из Гренландии и стран Скандинавии. Однако с введением санкций Россия прекратила импорт этой креветки из недружественных стран. И теперь эту нишу заняли страны Тихоокеанского региона.

Также Фомин напомнил, что Россия в небольших объемах (устанавливаются квоты) ведет добычу дикой северной креветки — суперэлитной. Однако российских покупателей ею не заинтересуешь — слишком дорогая.

"Это очень крупная креветка, красивая, с усиками. Японцы за нее дают хорошие деньги — от 20 до 40 долларов за килограмм. В России в элитных ресторанах можно встретить такую креветку", — подчеркнул эксперт.

Также нужно помнить о том, что для вылова, к примеру, 2 тыс. тонн такой креветки необходимо снарядить судно, будут траты на топливо, зарплату работникам и т. д. Вот поэтому креветка на выходе дорожает.

Роспотребнадзор и Россельхознадзор — ведомства, которые контролируют качество морепродуктов, поставляемых на рынок России. К аквакультурной может быть больше внимания: на фермах порой применяются различные добавки недобросовестными поставщиками, а креветки имеют свойство накапливать токсичные вещества, заключил эксперт.

Уточнения

Креветки — инфраотряд ракообразных из отряда десятиногих (Decapoda). Широко распространены по морям всего мира, многие виды освоили пресные воды. Размер взрослых особей разных представителей варьирует от 2 до 30 см.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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