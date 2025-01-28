Работа без потерь — компании Великобритании переходят на четырёхдневку

1:05 Your browser does not support the audio element. Экономика

Британские компании внедряют четырехдневную рабочую неделю для сотрудников, сохраняя при этом заработную плату.

Фото: Wiki Education Foundation by Дэниел Блу; Дэвид Питерс, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ В офисе

По последним данным фонда 4 Day Week, в этих компаниях трудится более 5000 человек, среди которых преобладают работники благотворительных организаций, а также маркетинговых и технологических фирм, передает The Guardian.

200 компаний подтвердили свою готовность сократить рабочую неделю, что, по мнению сторонников инициативы, является эффективным способом привлечения и удержания кадров, а также повышения производительности.

Наибольший интерес к этой идее проявляют лондонские компании, которые составляют 59% от общего числа участников.

"Четырехдневная рабочая неделя, предоставляя больше свободного времени, позволяет людям вести более счастливую и полноценную жизнь, — отметил Джо Райл, директор фонда по проведению кампаний. — Такая модель работы без потери зарплаты полезна как для сотрудников, так и для работодателей".

Уточнения

Рабо́чая неде́ля — установленная трудовым законодательством продолжительность работы в течение календарной недели.





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.