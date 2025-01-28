Мы просто беднеем: таксисты в РФ столкнулись с резким снижением доходов и устроили протесты

1:09 Your browser does not support the audio element. Экономика

Российские таксисты столкнулись с резким снижением доходов, что вызвало волну протестов в Москве, Екатеринбурге и других городах.

Фото: Wikimedia Commons by RG72, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ такси, Яндекс Go

Причиной недовольства стало нежелание агрегаторов повышать тарифы на поездки, несмотря на высокую инфляцию и рост расходов. Об этом сообщает издание "Реальное время".

Водители требуют улучшения условий труда и повышения цен для пассажиров, чтобы компенсировать свои затраты. Как отметил казанский таксист и бывший член профсоюза Евгений Титов, общий рост цен в стране значительно опережает увеличение тарифов в такси.

"Мы просто беднеем. Расходы на всё выросли, а доходы остаются на прежнем уровне", — заявил он.

Кроме того, после новогодних праздников спрос на поездки традиционно снижается, что ещё больше сокращает заработки таксистов.

Таким образом, водители оказались в сложной ситуации: с одной стороны, их расходы растут из-за инфляции, а с другой — агрегаторы не спешат пересматривать тарифы, что делает работу в такси всё менее прибыльной.

Уточнения

Такси́ (от фр. Taximètre «счётчик цены») — автомобиль, предназначенный для перевозки пассажиров в любое место назначения с оплатой проезда, измеряемой по таксометру.



Инфля́ция (с лат. inflatio «вздутие») — устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги; процесс обесценивания денег, падение их покупательной способности вследствие чрезмерного выпуска (эмиссии) или сокращения товарной массы в обращении при неизменном количестве выпущенных денег.

