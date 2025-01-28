Пессимизм нарастает: немецкий бизнес теряет надежду на экономический рост

1:25 Your browser does not support the audio element. Экономика

Начало 2025 года принесло новые тревоги для немецкой экономики. Как сообщает Bloomberg, компании Германии стали более пессимистично оценивать свои перспективы, что ставит под сомнение возможность экономического роста в ближайшее время.

Фото: flickr.com by fdecomite, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Флаг Германии

Индекс делового климата, рассчитываемый Институтом Ifo, снизился в январе до 84,2 пункта по сравнению с 84,4 в декабре. Президент института Клеменс Фюст связывает это с неопределённостью, вызванной возвращением Дональда Трампа в Белый дом и предстоящими выборами в Германии. Эти факторы заставляют бизнес откладывать инвестиционные решения.

"Это будет ещё один трудный год", — заявил Фюст, подчеркнув, что экономика страны продолжает сталкиваться с серьёзными вызовами.

Германия завершила второй год подряд экономического спада, основным драйвером которого стали проблемы в производственном секторе. Слабый внешний спрос, высокие процентные ставки по кредитам, старение рабочей силы и чрезмерная зависимость от Китая усугубляют ситуацию.

Экономист Мартин Адеммер отмечает, что перспективы остаются неутешительными, особенно для производственного сектора, где бизнес-ожидания продолжают ухудшаться.

Уточнения

Герма́ния — государство в Центральной Европе со столицей в Берлине. Площадь территории — 357 684 км². Численность населения на январь 2023 года — 84,4 млн человек.



Эконо́мика (от др.-греч. οἶκος «дом, хозяйство» + νόμος «правило, закон»; дословно — «правила ведения домашнего хозяйства») — хозяйственная деятельность, а также совокупность общественных отношений, которые складываются в системе производства, распределения, обмена и потребления товаров и услуг.



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