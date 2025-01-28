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Пессимизм нарастает: немецкий бизнес теряет надежду на экономический рост

1:25
Экономика

Начало 2025 года принесло новые тревоги для немецкой экономики. Как сообщает Bloomberg, компании Германии стали более пессимистично оценивать свои перспективы, что ставит под сомнение возможность экономического роста в ближайшее время.

Флаг Германии
Фото: flickr.com by fdecomite, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Флаг Германии

Индекс делового климата, рассчитываемый Институтом Ifo, снизился в январе до 84,2 пункта по сравнению с 84,4 в декабре. Президент института Клеменс Фюст связывает это с неопределённостью, вызванной возвращением Дональда Трампа в Белый дом и предстоящими выборами в Германии. Эти факторы заставляют бизнес откладывать инвестиционные решения.

"Это будет ещё один трудный год", — заявил Фюст, подчеркнув, что экономика страны продолжает сталкиваться с серьёзными вызовами.

Германия завершила второй год подряд экономического спада, основным драйвером которого стали проблемы в производственном секторе. Слабый внешний спрос, высокие процентные ставки по кредитам, старение рабочей силы и чрезмерная зависимость от Китая усугубляют ситуацию.

Экономист Мартин Адеммер отмечает, что перспективы остаются неутешительными, особенно для производственного сектора, где бизнес-ожидания продолжают ухудшаться.

Уточнения

Герма́ния — государство в Центральной Европе со столицей в Берлине. Площадь территории — 357 684 км². Численность населения на январь 2023 года — 84,4 млн человек. 

Эконо́мика (от др.-греч. οἶκος «дом, хозяйство» + νόμος «правило, закон»; дословно — «правила ведения домашнего хозяйства») — хозяйственная деятельность, а также совокупность общественных отношений, которые складываются в системе производства, распределения, обмена и потребления товаров и услуг.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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