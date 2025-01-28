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Российская нефть теряет позиции: скидки достигли новых максимумов

1:17
Экономика

С момента введения последних санкций США 10 января скидки на российскую нефть марки Urals увеличились на 1,5-2,6 доллара за баррель. Такие данные приводятся в отчете аналитиков агентства Argus, на который ссылается "Интерфакс".

Установка
Фото: commons.wikimedia.org by Aliev-Rage11, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Установка

Скидка рассчитывается относительно эталонной котировки "Североморский датированный" (NSD), которая формируется на основе стоимости корзины из нескольких сортов нефти, включая Brent, Forties, Oseberg, Ekofisk, Troll и американскую West Texas Intermediate Midland.

В начале января скидка Urals к NSD составляла в среднем 11,85-12 долларов за баррель, но уже к середине месяца она выросла до 13,5-14,4 доллара. Это свидетельствует о снижении конкурентоспособности российской нефти на фоне санкционного давления.

Еще более заметным стало увеличение скидок на премиальный сорт сибирской нефти ESPO. За тот же период они выросли на 8,4 доллара за баррель, достигнув отметки в 10 долларов.

Уточнения

Нефть (из тур. neft, от перс. نفت‎, naft) — природная маслянистая горючая жидкость со специфическим запахом, состоящая в основном из сложной смеси углеводородов различной молекулярной массы и некоторых других химических соединений.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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