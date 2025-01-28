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Как серые майнеры наносят удар по российским энергосистемам

1:21
Экономика

Согласно исследованию НИУ ВШЭ, незаконная добыча криптовалют в России за прошлый год нанесла ущерб в размере 10 миллиардов рублей.

криптовалюта
Фото: freepik.com is licensed under Free More info
криптовалюта

Эти нарушения приводят к перегрузкам энергосистем и повреждениям имущества. В целях снижения рисков с 1 января майнинг запрещён в 10 регионах страны: в Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Чечне, Донецкой Народной Республике (ДНР), Луганской Народной Республике (ЛНР), Запорожской и Херсонской областях. Ограничения действуют до 15 марта 2031 года.

По данным "Известий", директор Центра исследований в электроэнергетике Института экономики и регулирования инфраструктурных отраслей НИУ ВШЭ Сергей Сасим сообщил, что "серые" майнеры потратили около десяти миллиардов рублей на незаконное использование электроэнергии за год.

Сасим подчеркнул, что нелегальная добыча криптовалют, не соответствующая установленным нормам, негативно сказывается на доходах энергетических компаний. Это также увеличивает нагрузку на региональные энергосистемы, ускоряет износ электросетей и повышает риск возгораний и повреждений имущества.

Уточнения

Майнинг — деятельность по созданию новых структур (обычно речь идёт о новых блоках в блокчейне) для обеспечения функционирования криптовалютных платформ.

Дагеста́н или Респу́блика Дагеста́н, — субъект Российской Федерации, республика в её составе. Входит в Северо-Кавказский федеральный округ и является частью Северо-Кавказского экономического района.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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