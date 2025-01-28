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Где и как получить свои пенсионные накопления

1:06
Экономика

Если пенсионные накопления составляют 412 тысяч рублей или меньше, их можно запросить на выплату.

Деньги
Фото: commons.wikimedia.org by Petar Milošević, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Деньги

Об этом сообщил депутат Государственной Думы Сергей Гаврилов в интервью РИА Новости.

Если же накопленная сумма превышает установленный порог, пенсионер вправе получить ежемесячные выплаты. Эти суммы рассчитываются на основе объема накопленных средств, принимая во внимание период в 270 месяцев, что эквивалентно 22 с половиной годам. Например, если на пенсионном счете находится 500 тысяч рублей, то россиянин сможет рассчитывать на ежемесячную выплату в размере 1852 рубля.

Чтобы подать заявление, важно сначала выяснить, где располагается накопительная часть пенсии, так как некоторые негосударственные фонды лишились лицензий. За выплатой можно обратиться в негосударственный пенсионный фонд или в Социальный фонд. Заявку также можно подать через многофункциональный центр или на портале "Госуслуги".

Уточнения

Пе́нсия (от лат. pensio — платёж) — регулярные денежные выплаты лицам, которые достигли пенсионного возраста, имеют инвалидность, потеряли кормильца или в связи с длительной профессиональной деятельностью и позволяющие человеку жить полноценно, как в физическом, так и в духовном плане.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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