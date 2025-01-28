Почему дубайский шоколад стал новым фаворитом покупателей

1:25 Your browser does not support the audio element. Экономика

На российских маркетплейсах наблюдается активный спрос на дубайский шоколад.

Фото: Канал t.me/customs_rf by Скриншот видео канала t.me/customs_rf, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Дубайский шоколад

Этот интерес начал формироваться у россиян еще в сентябре-октябре прошлого года и не угас в декабре-январе, наоборот, продажи продолжали расти, как отмечают аналитики. Об этом сообщает издание "Ведомости".

Согласно данным Mpstats, в октябре на платформе Wildberries было реализовано 4,402 тысячи плиток дубайского шоколада на сумму 8 миллионов рублей. К декабрю объем продаж увеличился почти в четыре раза, достигнув 17,443 тысячи плиток и выручки свыше 28 миллионов рублей.

На Ozon также наблюдается схожий, хотя и менее заметный рост. Если раньше на маркетплейсе продавали около пятисот плиток шоколада в день, то в декабре эта цифра возросла до 1,5 тысяч, что в три раза больше.

Почему же россияне так заинтересовались дубайским шоколадом? Эксперты предполагают, что местные покупатели стали жертвами новой модной тенденции. Стоимость плитки составляет 1,8 тысячи рублей, а букет из шоколада — 3,5 тысячи рублей, что делает его весьма доступным подарком для многих.

Уточнения

Зако́н спро́са и предложе́ния — экономический закон, объединяющий в себе закон спроса и закон предложения. Обычно цена устанавливается в точке равновесия между предложением и спросом. При прочих равных условиях, снижение цены на товар увеличивает спрос (готовность покупать) и уменьшает предложение (готовность продавать).



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