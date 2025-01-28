Поколение Z меняет правила рынка — растёт спрос на безалкогольные напитки

1:06 Your browser does not support the audio element. Экономика

Поколение Z демонстрирует растущий интерес к безалкогольным напиткам в январе.

Фото: unsplash.com by Уил Стюарт, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Руки с пивными бутылками на закате

Продажи безалкогольного пива увеличились на 46% по сравнению с предыдущим годом, сообщает британское издание dailymail.

Согласно данным Ocado, 45% людей в возрасте от 18 до 34 лет отказались от алкогольных напитков в январе. Половина респондентов в возрасте от 35 до 54 лет сократили потребление спиртного. 27% людей старше 35 лет стремятся к снижению веса.

Тем временем в супермаркетах Великобритании расширяется ассортимент безалкогольных альтернатив.

"В этом месяце мы представили 9 новых продуктов, что значительно облегчило нашим клиентам поиск подходящего напитка, соответствующего их потребностям, а также возможность попробовать инновационные вкусы", — сказала Шона Кларк Фитцпатрик, одна из ответственных за закупки безалкогольных и низкокалорийных напитков в Ocado Retail.

Уточнения

Поколе́ние Z (англ. Generation Z, также известное как «зумеры») — термин, применяемый в мире для поколения людей, родившихся, по разным классификациям, примерно с середины 1990-х до начала 2010-х годов (нижние границы дат рождения 1995—1997, верхние границы 2010—2012).





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