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Как стаж и зарплата влияют на пенсионные выплаты

1:12
Экономика

Если начать трудовую деятельность официально сразу после окончания университета в 22 года, то к 37 годам можно накопить минимальный трудовой стаж в 15 лет, заявил депутат Мособлдумы Анатолий Никитин.

Стопки монет на столе
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Стопки монет на столе

В среднем стаж россиян перед выходом на пенсию составляет 34 года, сообщает Газета.Ru.

При заработной плате в 50 тысяч рублей и таком стаже пенсия составит примерно 20 тысяч рублей. Однако для накопления минимальных 30 пенсионных баллов необходимо проработать на уровне минимальной зарплаты около 30 лет.

По словам Никитина, размер пенсии более зависит от накопленных баллов и возраста выхода на пенсию, чем от продолжительности стажа. Например, при заработной плате в 50 тысяч рублей можно заработать 2,2 балла в год, что за 15 лет стажа обеспечит пенсию около 13,5 тысяч рублей. Если же зарплата будет 80 тысяч рублей, то пенсия составит около 14 тысяч. Поздний выход на пенсию может привести к увеличению выплат.

Уточнения

Пе́нсия (от лат. pensio — платёж) — регулярные денежные выплаты лицам, которые достигли пенсионного возраста, имеют инвалидность, потеряли кормильца или в связи с длительной профессиональной деятельностью и позволяющие человеку жить полноценно, как в физическом, так и в духовном плане.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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