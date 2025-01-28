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Инвестор Сидоров спрогнозировал снижение курса рубля в конце января

Инвестор Сидоров: рубль начнет снижаться после завершения выплат налогов
1:01
Экономика

Частный инвестор, основатель "Школы практического инвестирования" Федор Сидоров прогнозирует, что рубль начнет ослабевать к концу января. Причиной станет завершение налогового периода, что обычно приводит к снижению спроса на национальную валюту.

Российские деньги
Фото: Adobe Stock by Larisa, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Российские деньги

Эксперт объясняет, что укрепление рубля в последние недели поддерживалось благоприятным внешнеторговым сальдо, превышающим $10 млрд, а также проблемами еврозоны, такими как снижение деловой активности и политическая нестабильность.

По словам Сидорова, курс евро находится под давлением из-за роста влияния крайне правых партий в Европарламенте. Эти факторы усиливают опасения возможных выходов стран из ЕС или еврозоны, что негативно влияет на европейскую валюту.
Однако, как отмечает эксперт, после завершения налоговых выплат спрос на рубль может снизиться, что приведет к ослаблению курса к евро в конце месяца.

Уточнения

Официальный курс иностранных валют по отношению к российскому рублю (иногда, "официальный курс рубля") — курс российского рубля, устанавливаемый Центральным банком РФ по отношению к иностранным валютам на определенный период времени.
 

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Автор Мария Гайдарова
Мария Гайдарова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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