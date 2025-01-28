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В 2025 году дома на маткапитал начнут строить по новым правилам

Новые гарантии: дома на маткапитал начнут через эскроу-счета
1:00
Экономика

С марта 2025 года россияне смогут безопасно строить частные дома с привлечением средств материнского капитала. Нововведение подразумевает использование системы эскроу-счетов, которая защитит финансы граждан. Деньги будут переданы застройщику только после завершения всех работ.

стройка
Фото: PxHere by Andrey, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
стройка

Ранее в 2024 году Президент России подписал закон, распространяющий эскроу на индивидуальное жилищное строительство. Теперь механизм охватывает и строительство домов с маткапиталом, что, по мнению премьер-министра Михаила Мишустина, обеспечит семьям дополнительные гарантии.

Материнский капитал остается одной из самых востребованных мер поддержки: более 9,5 миллиона семей уже направили его на покупку жилья или реконструкцию домов. Новая система защитит интересы граждан и повысит прозрачность в сфере строительства.

Уточнения

Материнский (семейный) капитал — мера государственной поддержки российских семей, воспитывающих детей. Эта поддержка оказывается с 1 января 2007 года при рождении или усыновлении ребёнка, имеющего российское гражданство, при условии, что родители не воспользовались правом на дополнительные меры государственной поддержки.  

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Автор Мария Гайдарова
Мария Гайдарова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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