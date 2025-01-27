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Спрос на зимние и всесезонные шины в России достиг 67,5 млрд рублей

SBS Consulting: рост авторынка привел к скачку продаж шин в России
1:14
Экономика

В России зафиксирован рост продаж зимних и всесезонных шин. Согласно данным Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), с сентября по ноябрь 2024 года объем продаж увеличился на 19,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 67,5 млрд рублей.

Автосервис
Фото: Freepik by senivpetro
Автосервис

Эксперты SBS Consulting связывают такой результат с восстановлением авторынка и повышением цен на продукцию. Дополнительно спрос на шины поддержали рекордные продажи новых легковых автомобилей. В сентябре 2024 года было реализовано 150,88 тысячи машин, а в октябре — 171,18 тысячи, сообщает "Автостат".

Осенний сезон стал особенно успешным для производителей и продавцов шин. В этот период автомобилисты массово переходили на зимнюю резину, что вызвало резкий рост спроса. Эксперты считают, что активное восстановление автомобильного рынка продолжит поддерживать высокий уровень продаж в данном сегменте.

Уточнения

Автомобильная шина — один из наиболее важных элементов колеса, представляющий собой упругую резино-металло-тканевую оболочку, установленную на обод диска. Шина обеспечивает контакт транспортного средства с дорожным полотном, предназначена для поглощения незначительных колебаний, вызываемых несовершенством дорожного покрытия. 

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Автор Мария Гайдарова
Мария Гайдарова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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