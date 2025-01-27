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Число россиян, выбирающих товары по бренду, выросло до 27%

Бренды снова в тренде: 27% россиян выбирают товары по марке
1:07
Экономика

В России растёт число покупателей, обращающих внимание на бренд или производителя при выборе товара. Согласно данным исследования компании Б1, в 2024 году таких потребителей стало 27% против 12% годом ранее.

Гардероб
Фото: сommons.wikimedia.org by Parker Burchfield, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Гардероб

Наибольшая доля ценителей брендов отмечена среди молодёжи от 18 до 34 лет (32-33%) и граждан с доходом свыше 150 000 рублей на одного члена семьи в месяц (48%).
Кроме того, в 2024 году в Россию пришли 16 новых иностранных брендов — это стало рекордом за последние четыре года.

В 2019 году на российский рынок вышли 26 брендов, в 2020 — 13, в 2021 — 15, а в 2022 году всего 11. Согласно исследованию NF Group, интерес к известным брендам в России активно растёт, особенно среди молодёжи и обеспеченных покупателей.

Уточнения

Бренд или иногда брэнд (англ. brand [brænd] — клеймо, фабричная марка) — комплекс представлений, мнений, ассоциаций, эмоций, ценностных характеристик продукта либо услуги, который отличает товар или услугу одного продавца от товаров или услуг других продавцов; ментальная оболочка продукта или услуги — бренд является абстрактным названием.  

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Автор Мария Гайдарова
Мария Гайдарова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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