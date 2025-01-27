Профсоюзы Финляндии объявили о забастовках

Некоторые профсоюзы Финляндии объявили о начале забастовок среди работников в сферах промышленности и торговли.
Об этом сообщает "КП — Санкт-Петербург" со ссылкой на общественный вещатель Yle.
По данным издания, причиной протестов стало недовольство сотрудников условиями труда. Ожидается, что волна забастовок продлится до 14 февраля, а участие в них примут работники крупных компаний, таких как ABB, Kone, Metso, Nokia, Orion, а также пилоты авиакомпании Finnair.
Как сообщалось ранее, в ноябре 2024 года было известно, что около 300 рейсов авиакомпании Finnair отменяются в декабре из-за протестов профсоюза пилотов.
Масштабные забастовки финских профсоюзов также приведут к приостановке работы десятков предприятий.
В мае прошлого года финский парламент одобрил предложение кабмина об ограничении политических забастовок. Согласно этому документу, продолжительность политической забастовки не может превышать 24 часов, а других забастовок — двух недель.
Профессиона́льный сою́з (сокр. профсою́з) — добровольное общественное объединение людей, связанных общими интересами по роду своей деятельности на производстве, в сфере обслуживания, культуре.
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