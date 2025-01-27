В 2024 году Россия экспортировала 33 тысячи тонн сыра

Моцарелла и брынза: Россия увеличила экспорт молодого сыра

1:06 Your browser does not support the audio element. Экономика

В 2024 году Россия увеличила экспорт сыра на 22% по сравнению с 2023 годом, поставив на мировой рынок 33 тысячи тонн. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе. Основными покупателями стали Казахстан (52% экспорта), Белоруссия (15%) и Узбекистан (12%).

Фото: commons.wikimedia.org by gnokii at openclipart.org, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ сыр

Особенно заметен рост поставок в Китай — объём экспорта туда вырос в 4,5 раза, до 440 тонн, что принесло около $2 млн. Кроме того, по данным "Ведомостей", молодые сыры, такие как моцарелла, брынза, фета и буррата, стали лидерами по темпам роста продаж внутри страны.

В 2024 году их продажи выросли на 15% в денежном выражении и на 9% в натуральных объёмах. Экспорт российских сыров становится перспективным направлением, расширяя географию поставок и завоёвывая новые рынки.

Уточнения

Сыр — пищевой продукт в виде твёрдой или полутвёрдой массы, получаемый в процессе сыроделия из заквашиваемого особым способом молока.



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